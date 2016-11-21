Зимы пока не будет. На неделе — умеренно ветреная погода

Большую часть недели Беларусь будет находиться в области высокого атмосферного давления: ожидается нормальная погода, с умеренным ветром. Как сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов, пока средняя декадная температура воздуха на 1−2 °С выше климатической нормы (норма −2…+1 °С).





Во вторник, 22 ноября, будет преимущественно без осадков. Температура ночью −3…+3 °С, днем −1…+4 °С, по юго-западу +5…+7 °С.





23 ноября также преимущественно без осадков. Температура ночью −5…+2 °С, днем −1…+5 °С, по западу до +7 °С.





Далее, на фоне высокого давления, будут проходить малоактивные атмосферные фронты.





В четверг ночью преимущественно без осадков, утром и днем по северной половине кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура ночью −5…+2 °С, днем 0…+5 °С, по юго-западу до +7 °С.





25 ноября, в пятницу, в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине республики, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура ночью −5…+2 °С, днем 0…+6 °С.





В выходные ожидается ухудшение погоды.







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