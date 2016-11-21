Мингорисполком хочет повысить единый налог на 12,6%

Закон Республики Беларусь от 18 октября 2016 года №432-З вносит изменения и дополнения в Налоговый кодекс, согласно которым базовые ставки единого налога увеличены в среднем на 12,6%. В результате более 45% действующих в столице ставок единого налога не соответствуют установленным в документе пределам. Эта информация размещена на сайте городского исполнительного комитета.





Так, в проекте указано, что, например, репетиторство будет облагаться налогом в 34 рубля. Услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж — 93. Деятельность такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах РБ с числом мест для сидения пассажиров до 4 включительно, деятельность внутреннего водного транспорта — 128.





Кроме того, отдельные виды деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели и физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог, изложены в новой редакции, а также для индивидуальных предпринимателей из указанного перечня видов деятельности с 2017 года исключен вид деятельности «Чистка и уборка транспортных средств».





В соответствии с директивой №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности» проект решения подлежит обязательному общественному обсуждению. Замечания и предложения принимаются до 9 декабря на электронный адрес mgik.ke.pred@minsk.gov.by или по факсу 218-02-76.







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