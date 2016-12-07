"Великий белорусский файервол": как и зачем у нас блокируют анонимный доступ к интернету

В начале декабря в Беларуси начали блокировку серверов Tor. Теперь анонимно зайти в Сеть станет сложнее. 42.TUT.BY ответил на «наивные вопросы» о блокировке: что именно заблокируют и насколько это законно?





Что вообще заблокировали?





IP-адреса серверов Tor попали в «Список средств обеспечения анонимности», который ведет БелГИЭ (государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи).





Пока у большинства белорусских пользователей сервисы Tor работают. Однако по закону провайдеры обязаны блокировать их после попадания в список. Некоторые белорусы уже сообщают о сложностях с анонимным подключением к интернету.





Сейчас перечень включает более 17 тысяч IP-адресов. Правда, публичный список IP-адресов серверов Tor намного меньше — в нем всего 1500 пунктов. Пока неясно, к каким именно сервисам относятся остальные адреса.





На данный момент в черном списке нет IP-адресов популярных анонимайзеров и сервисов, предоставляющих доступ по VPN. Анонимайзеры и VPN до сих пор работают в Беларуси исправно и позволяют зайти на заблокированные сайты.





Зачем блокировать Tor?





Технология Tor позволяет обойти блокировку сайтов, которые предлагают купить поддельные документы, наркотики и даже оружие. Если в «обычном» интернете за содержимое сайта перед законом отвечает его владелец, то Tor дает возможность публиковать любую информацию полностью анонимно.





«В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь доступ к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространение которой запрещено, обеспечивают операторы электросвязи на основании списка ограниченного доступа, — объяснили 42.TUT.BY в БелГИЭ. — В список ограниченного доступа включаются и ресурсы, позволяющие пользователям получать доступ к заблокированным интернет-ресурсам».





«В данном случае не преследуется цель запретить анонимный доступ пользователей в интернет, — объяснил БЕЛТА представитель Министерства связи. — Задачей является ограничение доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, распространение которой запрещено».





Блокировка Tor — это законно?





Да. По закону в Беларуси блокируются сайты, которые пропагандируют насилие или жестокость, помогают незаконному обороту наркотиков, оружия или боеприпасов. Также блокировке подлежат сайты, направленные на осуществление экстремистской деятельности или распространение другой информации, запрещенной законами или постановлениями суда.





В 2015 году появилось постановление, которое определило порядок блокировки и разблокировки сайтов. Теперь сервисы, которые дают доступ к запрещенным ресурсам, тоже подлежат блокировке.





Вот что говорит документ: «Государственная инспекция [БелГИЭ] при выявлении интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности (прокси-серверы, анонимные сети типа Tor и другие), позволяющих пользователям интернет-услуг получать доступ к интернет-ресурсам, идентификаторы которых включены в список ограниченного доступа, добавляет в список ограниченного доступа идентификаторы этих интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности».





Действовать эта мера начала только сейчас.





Блокировку можно обойти?





Белорусские пользователи уже начали это делать. У технологии Tor есть «запасной вариант» на случай блокировок — «мосты» (bridges). Это скрытые входные узлы в систему. Заблокировать их намного сложнее, так как их списки не публикуются, IP-адреса можно узнать только вручную.





По статистике проекта Tor, количество «прямых» подключений из Беларуси за последние дни заметно снизилось — с пяти тысяч пользователей в сутки до трех с половиной.





А вот белорусов, которые пользуются «мостами», стало в разы больше.





Мы задали БелГИЭ вопрос о том, достаточно ли у организации ресурсов, чтобы обнаружить и заблокировать все серверы Tor. Представитель ведомства отказался от комментариев.





А в других странах так делают?





В Китае — да. Также попытки заблокировать Tor предпринимали правительства Ирана, Нигерии, Эфиопии и Казахстана.





Белорусская инициатива в чем-то напоминает проект «Великий китайский файервол», известный как «Золотой щит». В КНР заблокированы IP-адреса серверов Tor, также работает система отслеживания трафика, которая блокирует работу «мостов».





Правда, в Китае интернет намного более закрытый, чем в Беларуси: там заблокировано большинство сервисов Google, зарубежные соцсети и СМИ. Также в КНР фильтруют страницы по определенным словам (например, «контрреволюционный»). Фильтрации подвергаются как сайты, так и контент в социальных сетях.





Но даже в Китае блокировка Tor остается частичной. Например, вчера из этой страны через анонимные серверы подключилось к Сети более 600 человек.





Кстати, в 2016 году Совет по правам человека ООН причислил анонимность в интернете к правам человека, а интернет-блокировки — нарушением этих прав. Однако ООН не является законодательным органом, а создает рекомендации для стран — членов организации.







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