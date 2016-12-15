Погода на неделю: в Беларусь возвращаются морозы

Региональный координатор «Зеленого Дозора» Игорь Пастухов бьет тревогу: на нерестовых ручьях и реках в Островецком районе обнаружены горы мусора. Единственное сохранившееся место нереста лососевых рыб в Беларуси принадлежит к особо охраняемым природным территориям. Активисты «Зеленого Дозора» «Брик» и группы «Защиты Немана» несколько лет подряд мониторят и охраняют лососей в период нереста, сообщает Гродненский зеленый портал.





Некогда чистые и заповедные места сегодня превращаются в свалку. Активисты подготовили обращение к местным властям, Островецкому лесничеству, инспекции и санстанции с требованием разобраться с проблемой свалок в заказниках.





Реки Тартак, Сенканка, Кемелина, Дудка, Петраполь — единственные сохранившиеся места нереста лососевых рыб в Беларуси. С 2015 года эти территории объявлены заказниками.





— Река Сенканка еще 20 лет назад слыла самой лососевой речкой в регионе. Деревня Кулишки находится на берегу реки и растянулась почти на 3 км. В реке вместо лососей нерестится мусор, сброшенный в реку местными жителями, — рассказывает Игорь. — С фермы д. Сымонели в реку периодически выливаются мутные воды уже многие годы, а рядом с красочной и древней плотиной, образующей пруд с лебедями, за бушующим потоком плавает труп собаки.





В каньоне Свирянского ручья, туристического маршрута выходного дня, как и тысячи лет назад по прежнему бьют хрустальные родники, но сегодня вид на это чудо скрывается очередной деревенской свалкой — рядом д. Плехати и Б.Свиряны. В Свирянском ручье, впадающем в красавицу реку Вилию, волонтеры «Зеленого Дозора» наблюдали, как вместе с осенними листьями мимо Балтского кургана пытается уплыть в реку Вилия… холодильник.





Игорь Пастухов обращает внимание, что заброшены и превращены в свалки не только нерестовые ручьи, но и окрестности, и панская усадьба в Трокениках. Сегодня усадебный комплекс художника-живописца Богуша — Шишки — представляет собой жалкое зрелище.





— В усадьбе замерзшие репродукции художника и сельская библиотека вместе с замерзающим библиотекарем. Школа опустела и отсырела, а гостевой помещичий дом превратился в сельский магазин, — рассказывает Игорь.





Активист с грустью констатирует, что красивейший регион теряет свое великолепие:





— К сожалению, удивительный по природной красоте Островецкий район увядает и чахнет. Как жемчужина, тонущая в навозе. Возьмите, к примеру, нашумевшую и еще не закончившуюся историю с мусорным беспределом в ландшафтном заказнике Сорочанские Озёра. Или историю со спиленными островецкими дубами, широко освещенную в СМИ. Увиденный масштаб катастрофы в природных и уникальных экосистемах ужасает. Такое впечатление, что в Островецком районе негласно объявили войну природе на всех фронтах! Но как же можно реализовать госпрограмму по сохранению нерестилищ лососевых рыб, развитию ООПТ и туризма на ООПТ в таком мрачном формате!





Активист надеется, что обращение, под которым подписались 45 человек, поможет убрать свалки и устранить нарушения природоохранного законодательства.







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