Потеряли интерес. В Беларуси сокращается число ремесленников

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Главная : ОБЩЕСТВО : Потеряли интерес. В Беларуси сокращается число ремесленников
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Потеряли интерес. В Беларуси сокращается число ремесленников

15 Dec 2016

В январе-сентябре 8330 белорусов уплатили сбор за осуществление ремесленной деятельности, сообщает Минэкономики. Это на 447 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Развитие данного направления самозанятости населения наблюдается в каждой из областей и столице республики», — уточняют в ведомстве.

Больше всего тех, кто в январе-сентябре уплатил сбор на осуществление ремесленной деятельности, было в Минске (2044 человека), а меньше всего — в Могилевской области (793 человека). При этом число ремесленников за год выросло в Минской и Брестской областях, в остальных регионах их стало меньше.

В начале сентября заявлялось о том, что местные органы власти могут получить право повышать налог для ремесленников и владельцев агроусадеб. Но позже от этой инициативы отказались. Сейчас ремесленники платят налог в 1 базовую в год (21 рубль).

Ранее Минэкономики предложило расширить перечень видов ремесленной деятельности, которые должны «отличаться высоким уровнем ручного труда, иметь мелкотоварный характер производства и направленность на возрождение белорусских ремесленных традиций и пропаганду национальной культуры».

Напомним, по закону ремесленникам в Беларуси не нужно регистрировать ИП, они могут осуществлять свою деятельность по заявительному принципу. Для этого достаточно лишь уплатить налоговый сбор.

 



 
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