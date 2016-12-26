Погода на неделю: с сильным ветром и без морозов

NMN.by - Новости Минска Главная    | ЗНАКОМСТВА | АГРОТУРИЗМ | ФОТОГРАФ | ПОДАРКИ | КНИГИ  |
Поиск новостей     Расширенный поиск

Разделы новостей
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Подписка на новости
Подписка на рассылку:

Голосование
Как отражается на Вашем бюджете рост цен в Беларуси?
Существенно
Приходится больше работать
Не существенно, но ощутимо
Я этого не замечаю
Затрудняюсь ответить
Результаты

Рекомендуем
Главная : В БЕЛАРУСИ : Погода на неделю: с сильным ветром и без морозов
email Отправить другу | print Версия для печати |

Погода на неделю: с сильным ветром и без морозов

26 Dec 2016

Синоптики обещают ненастную погоду на этой неделе. Ожидается сильный порывистый ветер. В последнюю неделю уходящего года будет теплая, неустойчивая погода. На вторник из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В первой половине недели погоду будет формировать циклон, который смещается с Балтийского моря через наши северо-восточные районы. Он принесет ветреную погоду и оттепель.

На вторник, 27 декабря, объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям порывы до 22 м/с. Температура в течение суток −1…+4 °С.

В среду, 28 декабря, сохранится сильный порывистый ветер. На большей части территории страны прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром на значительной части республики, днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура в течение суток −5…+2 °С

С четверга и до конца недели с ростом атмосферного давления погода улучшится: ветер стихнет, и осадков станет меньше, а температура немного понизится.

В четверг, 29 декабря, ночью и утром в отдельных районах республики небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью −3…−9 °С, днем 0…-5 °С.

В пятницу, 30 декабря, преимущественно без осадков, лишь в северных районах страны возможен кратковременный снег, днем мокрый снег. В отдельных районах республики слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0…-7 °С, при прояснениях до -9 °С, днем −4…+2 °С.

В праздничные выходные будет спокойная погода. В новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, ожидается небольшой мороз.

 



 
Похожие новости по теме:


Нет похожих статей
 
Прочитано: 8 раз(а)


Рекомендуем: 


Интересные факты

Популярные новости

Интересные события

Copyright © 2002-2016 Web-Studio TiDiSi
"Новости Минска" 2007 Все права защищены.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения автора 
 
Прислать новость
 
NMN.by - Новости Минска