О налоге на «тунеядство» для тех, кто решил не платить

Выбор есть. Платить налог на тунеядство или отбыть эту повинность арестом. Каждый решает самостоятельно. Правозащитник Леонид Судаленко помогает разобраться в хитросплетениях президентского Декрета о тунеядцах для тех, кто отказался уплачивать нововведенный налог «сбор на финансирование государственных расходов» и выделяет главное — гражданин, отбывший арест признается исполнившим обязанность по уплате сбора,





Срок уплаты налога на «тунеядство»

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Сбор уплачивается не позднее 15 ноября 2016 года и каждого последующего года на основании полученного от налогового органа извещения. Извещение плательщику вручается лично под роспись или направляется заказным письмом, при этом считается врученным по истечении 10 дней с даты его отправления (п.10 Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»). Следовательно, именно после указанной даты можно в любой момент ожидать специального извещения от налоговиков по вопросу уплаты сбора.

Форма извещения





Форма извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов утверждена Постановлением Министерства по налогам и сборам от 1 июля 2015г. № 16 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой сбора на финансирование государственных расходов». Следовательно, на SMS-ки, шпаргалки, напоминалки и прочий спам от налоговой инспекции можно смело не реагировать и выбрасывать их в корзину!!!





Что будет, если не платить налог на тунеядство





В случае не уплаты сбора в установленный срок, налагается административный штраф в размере от двух до четырёх базовых величин или арест до 15 суток. Следует отметить, что в настоящее время в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесены специальные изменения. В частности, статья 13.6 КоАП дополнена п.10 «Неуплата или неполная уплата плательщиком суммы сбора на финансирование государственных расходов» и влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест. Срок исковой давности по данной категории административных дел установлен в три года. Следовательно, избежать ответственности вряд ли удастся!!!





К кому не применяется арест





Согласно статьи 6.7. КоАП административный арест не может применяться: к беременным женщинам; инвалидам І и ІІ группы; женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов; к лицам, имеющим на иждивении инвалидов І группы; к лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими восьмидесятилетнего возраста. Следовательно, если тунеядец не входит ни в одну из этих групп, его ждет административный арест!!!





Срок ареста





Конкретный срок ареста законодатель отдает на усмотрение судьи, поэтому каждый раз этот вопрос будет решаться индивидуально с учетом всех обстоятельств дела, в том числе и с учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. Следовательно, срок ареста (от 1 до 15 суток) будет исчисляться для каждого индивидуально!!!





Общественно полезная работа или принудительный труд?





Конституционный Суд Республики Беларусь своим решением от 29 декабря 2015 года № Р-1026/2015 обязательное привлечение к выполнению общественно полезных работ административно арестованных лиц признал соответствующим Конституции, призванным обеспечить исполнение конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей (статья 56 Конституции), а обязательный труд лиц, находящихся в заключении, не рассматривается как принудительный труд. Следовательно, заявлять в суде о принудительном труде не получится!!!





Условия труда арестованных





Лица, в отношении которых применена мера наказания в виде ареста, в обязательном порядке привлекаются в течение срока отбывания взыскания к выполнению общественно полезных работ. Следует отметить, что 15 сентября 2015 года Правительство приняло постановление № 771 «Об установлении порядка привлечения административно арестованных к выполнению общественно полезных работ», которым установлено: привлечение к выполнению общественно полезных работ лиц осуществляется на основании заявок организаций; виды общественно полезных работ для административно арестованных, утверждаются решениями местных исполнительных и распорядительных органов; ежедневная продолжительность привлечения административно арестованных к выполнению общественно полезных работ не должна превышать 8 часов, а недельная продолжительность — 40 часов; административно арестованным в течение времени выполнения общественно полезных работ предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 20 минут и не более одного часа. Время перерыва для отдыха и питания не включается в продолжительность выполнения общественно полезных работ; на организацию возлагается обязанность по доставке административно арестованных из места отбывания административного ареста к месту выполнения общественно полезных работ и обратно, обеспечению инструментами, приспособлениями, оборудованием и (при необходимости) специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность труда, контролю за соблюдением административно арестованными трудовой дисциплины и техники безопасности, качеством выполнения ими работ; организация ознакомляет административно арестованных с безопасными приемами выполнения порученной работы и правилами поведения на территории организации (объекта), информирует о возможности добровольного страхования жизни. в случаях невыполнения административно арестованным трудовой дисциплины, требований безопасности при выполнении общественно полезных работ, отказа от их выполнения, самовольного оставления места выполнения общественно полезных работ организация незамедлительно уведомляет об этом администрацию места отбывания административного ареста; основанием для освобождения административно арестованного от выполнения общественно полезных работ является справка о временной нетрудоспособности. Следовательно, каждый арестант вправе во время отбытия ареста вправе требовать выполнение перечисленных условий труда!!!





Ответственность за отказ от работы





Согласно статьи 18.10 ПИКоАП за невыполнение установленных обязанностей, в том числе по соблюдению трудовой дисциплины или требований безопасности при выполнении общественно полезных работ, а также за отказ от выполнения таких работ либо самовольное оставление места их выполнения, к административно арестованным могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий: выговор; внеочередное дежурство по уборке помещений и территории места отбывания административного ареста; водворение в карцер или одиночную камеру на гауптвахте на срок до пяти суток. Следовательно, в случае бойкота или иного отказа во время ареста от выполнения работ каждый должен быть готовым к перечисленным взысканиям!!!





Важно знать





Гражданин, отбывший административное взыскание в виде административного ареста, признается исполнившим обязанность по уплате сбора (п.14 Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»). Следовательно, выбор есть. Платить налог на тунеядство или отбыть эту повинность 15-ти суточным арестом. Каждый решает самостоятельно.







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