Если больше 5 дней, то штраф до 550 евро. Как будут туристы приезжать в Беларусь без виз

Примерно через месяц туристы из 80 стран смогут приезжать в Беларусь без визы. Правда, только на пять дней и только через минский аэропорт. Смогут ли они выехать из нашей страны поездом или автобусом? Что будет, если иностранцу придется задержаться в Беларуси дольше чем на пять дней? TUT.BY собрал ответы на простые вопросы о безвизовом въезде.





1. Когда туристы смогут прилетать в Беларусь без виз?





Указ, который Александр Лукашенко подписал 9 января, вступает в силу через месяц после официального опубликования. Он был опубликован 11 января, то есть безвизовые туристы могут приезжать в Беларусь с 12 февраля.





2. По правилам безвизового въезда туристы должны прилететь в минский аэропорт. Могут ли они через пять дней покинуть нашу страну другим способом, например, уехать на поезде в Вильнюс?





Нет. Турист без визы должен покинуть Беларусь через минский аэропорт — так же, как и въехал. Даже если он будет находиться в Гродно, который недавно стал безвизовым для иностранцев, все равно придется вернуться в Минск и вылететь из национального аэропорта.





— Необходимо обкатать новую для Беларуси схему, в том числе вопросы безопасности. Про международные наземные пункты пропуска можно будет говорить через некоторое время по результатам введения безвизовости, — объяснил на своей странице в "Фейсбуке" замминистра спорта и туризма Михаил Портной.





3. Нужно ли будет иностранным туристам регистрироваться, когда они прилетят в Беларусь без визы на 5 дней?





Нет, регистрация безвизовым туристам пять дней будет не нужна.





— Это именно тот срок, в течение которого иностранцу нет необходимости регистрироваться в органах внутренних дел. Таким образом, у тех иностранцев, которые будут прибывать без виз через Национальный аэропорт Минск, не будет необходимости вообще выполнять какие-то формальности: ни получать визу, ни регистрироваться, — объяснил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко.





4. Кто будет контролировать, сколько дней находится турист в Беларуси?





При въезде в Беларусь в режиме «5 дней без визы» в паспорт иностранца и миграционную карту будет ставиться отметка о въезде - с этой даты и будет отсчитываться 5 дней. При выезде будет проставлена отметка о выезде и, соответственно, станет ясно, просрочено пребывание или нет.





— Контролем будут заниматься органы внутренних дел во взаимодействии с другими заинтересованными госорганами. В настоящее время механизм контроля апробируется, — рассказал TUT.BY официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич.





Кстати, никаких ограничений по количеству пятидневных поездок нет. Отвечая на вопрос, сколько раз иностранец сможет воспользоваться безвизовым въездом, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук подчеркнул:

— Сколько будет желания посетить нашу красивую страну. Пожалуйста, туристы, приезжайте, смотрите, инвестируйте, мы только будем рады.





5. А если турист задержался в стране больше 5 дней? К примеру, попал в больницу?





— Если это произошло по уважительной причине, то никаких мер к нему применяться не будет, — говорит Константин Шалькевич. — Если же человек задержался умышленно, то его привлекут к административной ответственности по статье 23.55 КоАП «Нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, а также правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь» (по этой статье грозит предупреждение или штраф в размере до 50 базовых величин (до 1150 рублей или 550 евро) с депортацией или без депортации. — Прим. TUT.BY).





В случае болезни, стихийных бедствий или иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих выезду, турист или его представитель должен будет обратиться в орган внутренних дел с заявлением о выдаче визы для выезда. В этом случае покинуть Беларусь можно будет в любом пункте пропуска - не только через национальный аэропорт.





6. Какие документы должны быть у туриста, который едет без визы в Беларусь?





У туриста обязательно должен быть паспорт. ID-карты, с которой, например, граждане ЕС путешествуют по Европе, недостаточно. Кроме того, иностранцу понадобится медицинская страховка, которая действует на территории Беларуси. Ее можно оформить прямо в аэропорту. Подойдет и международная страховка, которая действует «на весь мир». Есть условие и по деньгам, которые должны быть в наличии у туриста, - не менее 2 базовых величин, то есть около 22 евро на день.





Если человек был в списке невъездных в Беларусь, то в страну его не пустят, несмотря на отмену виз.





— Если иностранный гражданин на территории Беларуси потерял документы, он имеет право и может обратиться в свое дипломатическое учреждение, получить свидетельство на возвращение и в течение пяти суток, предусмотренных указом президента, может убыть без визы, — рассказал Олег Ляшук. — Если после утери документов срок пребывания превысит пять суток, он обращается в органы внутренних дел и получает выездную визу.





7. Безвизовые туристы не смогут из Беларуси поехать в Россию. Будет ли в связи с этим усилен контроль на белорусско-российской границе?





Безвизовые туристы не смогут прилететь в Беларусь из России и не смогут улететь в Россию (авиарейсы в соседнюю страну считаются внутренними, а безвизовый режим распространяется только на международные). На авто, поезде и т.д. белорусско-российская граница для безвизовых туристов тоже будет считаться закрытой.





— Если иностранный турист вылетит на самолете в Москву и при этом у него не будет российской визы, то его отправят в Беларусь, и уже тут грозит вплоть до депортации, — говорит Константин Шалькевич.







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