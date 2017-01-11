Силовики отметили рост числа подделок новых белорусских банкнот

В период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и банкнот образца 2009 года наблюдается рост изъятия из наличного денежного оборота поддельных белорусских рублей. Об этом говорится в письме Ассоциации белорусских банков (АББ) в адрес банков. В своем обращении АББ ссылается на мониторинг МВД о состоянии фальшивомонетничества в стране.





Характерной для Беларуси особенностью на протяжении последних лет является преобладание оборота поддельной иностранной валюты над национальной. За 11 месяцев прошлого года пропорция составляла 96,4% против 3,6% соответственно. Однако после введения с 1 июля параллельного обращения старых и новых белорусских банкнот наметилась другая тенденция.





«Если в первом полугодии 2016 года возбуждено 8 уголовных дел, то в июле-декабре 2016 года зафиксировано 24 преступления, из которых 19 — по фактам обнаружения поддельных банкнот образца 2009 года. Всего за 11 месяцев 2016 года изъято 176 поддельных белорусских рублей», сказано в письме АББ.





Согласно информации МВД, имеют место случаи перевозки поддельных банкнот между банками (структурными подразделениями банков), где первоначально поддельные банкноты не были выявлены. За 11 месяцев установлено 68 фактов невыявления специалистами банков поддельных банкнот. Стоит отметить, что «в 107 случаях у специалистов банков вызвали сомнения в подлинности денежные знаки, которые впоследствии по результатам экспертизы признаны подлинными».





По мнению МВД, вышеуказанные факты свидетельствуют «о недостаточном уровне профессиональной подготовки кассовых работников банков». Силовики предлагают закрепить на законодательном уровне требования, обязывающие кассиров «иметь документ, подтверждающий прохождение ими обучения по определению подлинности и платежности денежных знаков».





Второе предложение правоохранителей — внесение изменений и дополнений в Инструкцию о порядке проведения банками проверки подлинности банкнот по заявлению физлица в части «выдачи клиенту документа с указанием наименования валюты, номинала, количества и способа проверки банкнот (счетно-сортировочные машины, приборы визуального определения подлинности)». Напомним, право на оказание такой услуги, как проверка подлинности банкнот, банки получили в середине 2015 года.





По статистике Нацбанка за первых три квартала, было обнаружено 9 поддельных банкнот белорусских рублей. Две из них — поддельные банкноты номиналом 5 белорусских рублей образца 2009 года. «Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты», - уточняли специалисты. Также по итогам 9 месяцев был выявлен рост числа поддельных долларов. Статистика по итогам всего 2016 года пока не озвучена.







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