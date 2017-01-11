ЕРИП: теперь и в Минске можно вводить данные счетчиков воды сразу при оплате "коммуналки"

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ЕРИП: теперь и в Минске можно вводить данные счетчиков воды сразу при оплате "коммуналки"

11 Jan 2017

Минчанам предоставили обещанную возможность вносить показания счетчиков воды в момент оплаты «коммуналки», то есть после того, как придет жировка. Звонить и отправлять СМС-сообщения не нужно. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в ЕРИП.

Система сама передает показания для начисления платы за коммунальные услуги и включения в извещение за текущий месяц, после чего можно совершать платеж. Плата за ввод данных счетчиков в ЕРИП не взимается.

— Возможность передавать показания счетчиков одновременно с оплатой коммунальных платежей в ЕРИП доступна плательщикам во многих регионах Беларуси давно, — напомнила заместитель председателя правления НКФО «ЕРИП» Наталья Штевнина. — Мы стремимся соответствовать постоянно растущим ожиданиям белорусских потребителей от получаемого ими сервиса и потому постарались оперативно отреагировать на сформировавшийся от минских плательщиков запрос на повышение удобства действующей процедуры оплаты.

Напомним, после перехода на новую систему «Расчет-ЖКУ» в Минске перестал работать сайт komplat.by, в котором минчане вводили показания приборов учета воды онлайн.

 



 
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