Погода в выходные: со слабыми морозами и сильными снегопадами

В выходные ожидается неустойчивая погода, а на субботу объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части Беларуси прогнозируется сильный мокрый снег. Об этом рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.





По последним данным, в Беларуси сохраняется снежный покров высотой от 4 см до 23 см. Прирост снега в выходные ожидается на 4−8 см.





Такие погодные условия на территорию Беларуси принесут активные атмосферные фронты от циклона над Финским заливом.





В субботу, 14 января, облачно, осадки — в основном снег, мокрый снег. Утром и днем на большей части территории Беларуси сильный мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -1, -7°С, днем -3, +2°С.





В Минске будет облачно. Ожидаются снег, мокрый снег, утром и днем временами сильный мокрый снег. В отдельных районах города налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью -2, -4°С, днем 0, -2°С.





15 января, в воскресенье, погода улучшится, Беларусь останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием уже малоактивных фронтальных систем. На большей части территории кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -2, -8°С, днем 0, -5°С.





В Минске облачно. Кратковременный снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 м/с. Температура ночью -3, -5°С, днем около -3°С.





В начале недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Погоду в стране будет определять в основном область высокого атмосферного давления, сформированного в холодной воздушной массе, и малоактивные фронты.





В понедельник, 16 января, в отдельных районах Беларуси ожидается небольшой кратковременный снег, слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура ночью -4, -10°С, днем -2, -7°С.







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