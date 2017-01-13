Жировки минчан, проигнорировавших поверку счетчиков воды, могут потяжелеть

Индивидуальные приборы учета расхода воды, которые не были своевременно поверены, могут быть сняты с коммерческого учета, а их владельцам придется платить за воду по нормативу и экономически обоснованному тарифу. Об этом сообщила заместитель начальника центра по расчетам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал» Лия Перевалушко.





Лия Перевалушко отметила, что межповерочный интервал для жителей Минска составляет 6 лет. В 2016 году в ходе поверки было заменено 278 573 счетчика.





— Ежедневно наши контролеры посещают квартиры с целью проведения сверки показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ) расхода воды, за несколько дней до этого возле подъездов расклеиваются объявления, — рассказала собеседница. — Если межповерочный период подходит к концу или уже истек, абонентам выдается уведомление о необходимости произвести замену приборов учета. Им дается 30 дней на то, чтобы подать заявку. Это можно сделать по номеру 214−58−49 многоканального телефона или оставить сообщение на сайте minskvodokanal.by.





В минувшем году было выдано 27 200 таких уведомлений. Около 50% получивших их потребителей своевременно обратились в «Водосбыт», согласовали дату и время визита специалистов.





— В результате процедура поверки прошла без эксцессов, — подчеркнула Лия Перевалушко. — Остальные абоненты не придали особого значения этому мероприятию. Приходилось неоднократно звонить им, отправлять письма. Были случаи, когда в связи с невозможностью проведения поверки ИПУ снимали с коммерческого учета. Как следствие, оплата услуг водоснабжения-канализации производится по нормативу — 260 литров в сутки на 1 человека, или 7,8 кубометра в месяц, если в нем 30 дней. Кроме того, применяется тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, — 1,1405 рубля за 1 кубометр. Такие собственники и наниматели квартир начинали понимать серьезность ситуации, только когда получали жировки и видели в них новые, значительно возросшие суммы к оплате за воду. Как правило, сразу обращались с заявлением о поверке.





Параллельно с контролерами квартиры посещают работники участка по замене и ремонту ИПУ. Они владеют информацией, по каким адресам истекает срок поверки.





Замена счетчиков производится бесплатно. Составляется соответствующий акт, в котором указывается дата проведения работ, с какими показаниями снят счетчик и установлен новый. Если абонент с чем-то не согласен, отражает это в акте, и тогда проводится разбирательство по предъявленным претензиям.

Раньше ИПУ нужно было менять раз в 4-5 лет в зависимости от типа прибора. Этот период продлен до 6 лет в качестве эксперимента, который был инициирован Министерством ЖКХ, стартовал в октябре 2014-го и рассчитан на 4 года. Затем будет принято решение: утвердить на законодательном уровне продленный межповерочный период или отклонить.





Для продления межповерочного срока имелся ряд предпосылок, отметили в УП «Минсководоканал». Лабораторные испытания ИПУ с 6-летним сроком службы, которые проводились с участием представителей специальной межведомственной комиссии, показали, что большинство из них исправны. То есть для счетчика вполне допустим 6-летний период эксплуатации с момента его установки или предыдущей поверки. Кроме того, при увеличении интервала специалисты предприятия реже беспокоят жителей, производя замену ИПУ. Очевиден и экономический эффект: сокращаются затраты на проведение этих мероприятий, также отпадает необходимость в значительном расширении штата заменщиков.





По состоянию на 9 января 2017 г. заключен 752 961 договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению квартиры, одноквартирного, блокированного жилого дома с использованием ИПУ. На обслуживании УП «Минскводоканал» находятся 1 698 105 счетчиков воды.











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