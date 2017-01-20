В выходные ожидается сырая и промозглая погода

В выходные в Беларуси будет сыро. Ожидаются мокрый снег, дождь, туман, гололед и гололедица. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.





21 января, в субботу, погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток -3, +3°С.





В Минске небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 12 м/с. Температура воздуха в течение суток -1, +1°С.





22 января, в воскресенье, большая часть Беларуси окажется в поле повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы немного подморозит до -1, -8°С, при прояснениях по востоку до -12°С; днем -3, +2°С. В отдельных районах страны небольшой снег, мокрый снег, слабый туман, гололед, на дорогах гололедица.





В Минске возможен небольшой снег, мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -3 -5°С, днем около 0 °C.





23 января, в понедельник, погоду в стране ночью будет определять в основном область повышенного давления, днем ­ атмосферный фронт, смещающийся со Скандинавского полуострова. В отдельных районах страны пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь, туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0, -7°С, максимальная днем -4, +1°С.





В Минске возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем около 0, -2°С.