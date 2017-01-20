МВД распределило по областям квоты на беженцев

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Главная : ОБЩЕСТВО : МВД распределило по областям квоты на беженцев
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МВД распределило по областям квоты на беженцев

20 Jan 2017

МВД определило квоты на предоставление статуса беженцев в этом году. Постановление «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь на 2017 год» было опубликовано 20 января на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в 2017 году для подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов предусмотрены следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси.

Брестская область — 135 человек;
Витебская область — 170 человек;
Гомельская область — 170 человек;
Гродненская область — 95 человек;
Минская область — 115 человек;
Могилевская область — 115 человек.

Таким образом, в 2017 году в Беларуси статус беженца могут получить 800 человек. Это на 400 человек меньше, чем в 2016 и 2015 годах. А вот в 2013 и 2014 квоты были намного меньше — всего 220 человек.

Напомним, ЕС выделяет Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров на 30-50 человек. Как сообщили в МВД, речь идет о размещении в центрах только иностранцев — незаконных мигрантов, задержанных в Беларуси. Сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией.

 



 
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