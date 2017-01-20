МВД распределило по областям квоты на беженцев

МВД определило квоты на предоставление статуса беженцев в этом году. Постановление «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь на 2017 год» было опубликовано 20 января на Национальном правовом интернет-портале.





Согласно документу, в 2017 году для подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов предусмотрены следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси.





Брестская область — 135 человек;

Витебская область — 170 человек;

Гомельская область — 170 человек;

Гродненская область — 95 человек;

Минская область — 115 человек;

Могилевская область — 115 человек.





Таким образом, в 2017 году в Беларуси статус беженца могут получить 800 человек. Это на 400 человек меньше, чем в 2016 и 2015 годах. А вот в 2013 и 2014 квоты были намного меньше — всего 220 человек.





Напомним, ЕС выделяет Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров на 30-50 человек. Как сообщили в МВД, речь идет о размещении в центрах только иностранцев — незаконных мигрантов, задержанных в Беларуси. Сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.





Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией.