Гомельчанин будет бороться с налогом на «тунеядцев» с помощью мобильной связи

Молодой житель Гомеля настаивает, что, оплачивая услуги мобильной связи, он оплачивал и НДС, а это значит, его нельзя считать лицом, «которое не участвовало в финансировании госрасходов». О новой инициативе пишет gomelspring.org.





Житель Гомеля Юрий по специальности автомеханик. В 2014-м отслужил в армии, после службы с работой не повезло, теперь от него, как тунеядца, требуют выплатить 360 рублей налога. Молодой человек заявил налоговому инспектору, что пользуется мобильным и Интернетом, и оплачивая эти услуги, он оплачивал и налог на добавленную стоимость (НДС), а это значит, его нельзя считать лицом, «которое не участвовало в финансировании госрасходов».





Юрий считает, что и работающие и не работающие граждане являются потребителями товаров и услуг, в которых уже заложены налоги, сборы и пошлины, а это не что иное, как «исполнение конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов», которого требует декрет о предупреждении социального иждивенчества.





«Считаю, что нормы декрета №3 о признании меня плательщиком сбора на финансирование госрасходов ко мне не применимы, так как на протяжении всего 2015 гада я участвовал в финансировании государственных расходов путем уплаты НДС за пользование мобильной связью и интернетом», — пожаловался в налоговую гомельчанин.





Молодой человек просит инспекцию МНС по Советскому району Гомеля потребовать от мобильного оператора «Велком» и от провайдера, поставщика услуги Интернет, данные о выплаченных суммах НДС, после чего исключить его из базы лиц, не участвующих в финансировании государственных расходов.





Правовой инспектор профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко, который оказывает юридические услуги по вопросам «тунеядства» советует всем прислушаться к возникшей инициативе.





«Каждый ежедневно совершает покупки, оплачивает услуги, а это значит, оплачивает налоги, пошлины и сборы. Сложно доказать, сколько товаров каждый из нас купил в 2015 году, так как чеки не именные, да никто их и не хранит. А вот расходы по оплате услуг связи, интернета, выплата различных налогов и пошлин легко проверяются и доказываются», — напоминает профсоюзный юрист.





«Чиновники говорят — не работайте, но налоги платите. Мы говорим — неработающие автовладельцы выплачивают «сбор за дороги», акцизный налог и НДС при покупке топлива, кто-то земельный налог, судебную или нотариальную пошлину. Все эти платежи являются «исполнением конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов», а это значит, к таким людям нормы декрета №3 не применимы», — уверен юрист.







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