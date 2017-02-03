На следующей неделе в Беларусь придут арктические морозы

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Главная : В БЕЛАРУСИ : На следующей неделе в Беларусь придут арктические морозы
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На следующей неделе в Беларусь придут арктические морозы

03 Feb 2017

До конца этой недели нас ожидает спокойная погода, но затем скандинавский антициклон принесет в Беларусь арктические морозы. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется до −28 °С. Об этом рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.

Уже со следующей недели температура воздуха под влиянием скандинавского антициклона начнет постепенно понижаться. 7 и 8 февраля в ночные часы температура будет составлять от −10…−16 °С. При прояснениях, особенно по северо-востоку, она будет опускаться до −21…−23 °С. Днем во вторник и среду температура прогнозируется на уровне −5…−10 °С.

К концу первой декады февраля Беларусь ожидают еще более сильные морозы: ночью −13…−20 °С, при прояснениях, особенно по северо-востоку, от −21 до −28 °С; днем −5…−10 °С.

Морозы продержатся до середины февраля.

 



 
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