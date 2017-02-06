AliExpress изменила условия бесплатной доставки для России, Украины и Беларуси

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AliExpress изменила условия бесплатной доставки для России, Украины и Беларуси

06 Feb 2017

Интернет-площадка AliExpress объявила, что откажется от системы эконом-доставки в Украине и Беларуси, а для России опция коснётся только товаров дороже 2 долларов. Изменение связано с введением системы отслеживания покупок с помощью присвоения обязательного трек-номера.

Ранее покупатели могли отказаться от функции отслеживания товара и не платить дополнительные деньги за доставку. Теперь россияне смогут оформить эконом-доставку только для товаров, стоимость которых не превышает 2 доллара, а жители Украины и Беларуси будут оплачивать логистику для всех покупок.

Компания сообщила в пресс-релизе, что изменения правил бесплатной доставки связано с улучшением качества логистического обслуживания. Для этого она совместно с «Почтой России» запустила систему Simplified Registered Mail, с помощью которой будет регистрировать товары перед доставкой.

По мнению главы компании Alibaba Russia Марка Завадского, введение новой системы не повлияет на цену товаров.

Мы не думаем, что будет серьёзное подорожание. Продавцы найдут способ выдерживать конкурентные цены, у нас проходит много акций, в рамках которых мы не разрешаем продавать товар дороже определённой отметки. Для пользователей какое-либо подорожание почти не будет заметно.

Марк Завадский, глава Alibaba Russia

Услуга обязательного присвоения трек-номера тестируется с октября 2016 года. Сейчас она работает для всех продавцов из Китая.

 



 
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