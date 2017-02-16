Когда мы должны пускать в квартиру коммунальников

В наши квартиры нередко пытаются попасть представители частных компаний — от продавцов фильтров до мастеров по ремонту окон. Зачастую они называют себя коммунальниками. Как отличить работников ЖЭУ от торговцев? И в каких ситуациях жильцы должны впустить в квартиру специалистов обслуживающей организации? Об этом рассказывает портал коммунальной грамотности населения.





— Жалобы от жильцов (1-2 звонка в день) на продавцов услуг, которые под видом работников ЖКХ предлагают проверку, поступают постоянно, — рассказывает директор ЖЭУ № 1 Фрунзенского района Минска Сергей Левин. — Мы объясняем, что это не наши работники, что никого в квартиры не посылали, и объясняем жильцам, как себя вести в подобных ситуациях.

Но не пустить в квартиру сотрудника ЖЭУ, который одет в спецодежду и предъявил удостоверение, по законодательству мы не можем, поясняют на портале коммунальной грамотности. Тех, кто откажется предоставить доступ к инженерным коммуникациям работникам коммунальной службы, могут привлечь к административной ответственности, уточняет начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович.





— Потребитель должен понимать, что если он отказывается предоставить доступ в квартиру работнику ЖЭУ, о визите которого он был предупрежден заранее, то его можно привлечь к административной ответственности за нарушение правил пользования жильем. Но прежде чем впускать в жилье незнакомца, нужно уточнить его личность и организацию, которую он представляет. Как правило, на этом этапе отсеивается половина «оконщиков». Это элементарная безопасность, — говорит Геннадий Акстилович.





В каких ситуациях нужно впустить в квартиру работников ЖЭУ, прописано в Жилищном кодексе:





- для снятия показаний с приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии и газа;

- проведения аварийного ремонта, проверки соответствия жилого помещения установленным для проживания санитарным и - техническим требованиям (в рамках которого работник ЖЭУ, согласно утвержденному графику, посещает квартиры для - проверки центрального отопления, инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции);

- при прекращении предоставления коммунальных услуг в случае их неоплаты;

- для спасения жизни и предотвращения вреда здоровью граждан и их имуществу, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами.





Чаще всего коммунальникам нужно попасть в квартиру из-за планового обследования инженерных систем и коммуникаций. К примеру, центральное отопление и систему вентиляции специалисты проверяют раз в год.





Коммунальники как минимум за день должны предупредить жильцов о дате и времени своего прихода (бумажное извещение на информационной доске дома), имени и должности работника. Специалист должен быть в спецодежде, он обязан показать документы, которые подтверждают разрешение на оказание услуги от имени ЖЭУ.





Если же на пороге квартиры появится представитель частной компании и заявит о том, что он оказывает услуги как подрядчик ЖЭУ, в таких случаях нужно проверить эту информацию.





— Это могут быть не только ЖЭУ, но и частные организации, которые также могут оказывать услуги, и им для проверки инженерных коммуникаций также может потребоваться доступ в квартиру. Поэтому если представитель обслуживающей организации сообщает, что оказывает услугу как служба, нанятая ЖКХ, то эту информацию следует проверить по телефону 115, — уточняет Геннадий Акстилович.







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