ГАИ Беларуси рассказала, как будут регистрировать снегоболотоходы и квадроциклы в 2018 году

С 2018 года владельцы снегоходов и мотовездеходов обязательно должны регистрировать свои транспортные средства. Вопрос о том, каким образом это будет происходить и что стоит учесть, рассматривался на внеочередном заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров.





Так, при рассмотрении этих вопросов особое внимание было уделено соответствию снегоболотоходов колесных малогабаритных ATV и мотовездеходов UTV техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» и невозможности выпуска этих машин в обращение на территории стран ЕврАзЭС в качестве транспортных средств, предназначенных для движения по дорогам.





По результатам заседания принято решение о государственной регистрации снегоболотоходов колесных малогабаритных ATV типа I категорий G, S и типа II, а также снегоходов и мотовездеходов UTV в инспекциях Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия с 1 января 2018 года.





Изначально эта процедура будет упрощенной. То есть при отсутствии правоустанавливающих документов на указанные машины, в том числе документов завода-изготовителя и (или) документов, выданных таможенными органами, собственник в заявлении указывает обстоятельства его приобретения, а регистрация будет осуществляться с ограничениями, запрещающими снятие его с учета в течение трех лет (за исключением случаев выбраковки), с внесением соответствующей записи в регистрационные документы.





Уже подготовлены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О дорожном движении» в части:





— введения категорий удостоверения тракториста-машиниста «H» и «I»: категория «Н» — снегоболотоходы колесные малогабаритные ATV типа I категорий G, S и типа II, снегоходы;





категория «I» — мотовездеходы UTV с автомобильной посадкой;





— установления права на управление указанными машинами лиц, имеющих право управления механическим транспортным средством хотя бы одной категории удостоверения тракториста-машиниста или водительского удостоверения, за исключением категории «АМ» и подкатегории «А 1».





В ПДД будет расширен термин «мотоцикл» за счет шоссейных квадроциклов и трициклов, предназначенных для движения по дорогам, полной массой до 1000 кг. Соответственно, это повлечет обязанность государственной регистрации таких транспортных средств (трициклы, шоссейные квадроциклы) в регистрационных подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь.







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