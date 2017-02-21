"Минскооблдорстрой" предлагает пересмотреть систему сбора "транспортного налога"

NMN.by - Новости Минска Главная    | ЗНАКОМСТВА | АГРОТУРИЗМ | ФОТОГРАФ | ПОДАРКИ | КНИГИ  |
Поиск новостей     Расширенный поиск

Разделы новостей
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Подписка на новости
Подписка на рассылку:

Голосование
Как отражается на Вашем бюджете рост цен в Беларуси?
Существенно
Приходится больше работать
Не существенно, но ощутимо
Я этого не замечаю
Затрудняюсь ответить
Результаты

Рекомендуем
Главная : АВТО : "Минскооблдорстрой" предлагает пересмотреть систему сбора "транспортного налога"
email Отправить другу | print Версия для печати |

"Минскооблдорстрой" предлагает пересмотреть систему сбора "транспортного налога"

21 Feb 2017

Автовладельцы уплачивают фиксированную сумму дорожного налога — это вызывает ряд вопросов и требует пересмотра. Об этом сообщил руководитель «Минскоблдорстроя» Денис Степанов.

— Ко мне приходят люди и говорят, что пользуются автомобилем 2−3 раза в год во время поездок на дачу. Почему они должны платить те же деньги, что и, условно говоря, индивидуальный предприниматель, эксплуатирующий дорогу ежедневно? — задается вопросом Денис Степанов. И отмечает, что, по его мнению, решить проблему можно было бы, внедрив американский опыт: заложив сумму налога в стоимость топлива.

— На мой взгляд, такая система была бы более эффективна и справедлива. Чем больше человек ездит, тем больше он и платит. А тот автовладелец, который использует автомобиль реже, экономит свои деньги, — аргументирует руководитель. — Не стоит забывать и об иностранцах, которые едут транзитом через Беларусь. Они не платят транспортный сбор, особенно если движутся по бесплатным дорогам, но при этом они пользуются услугами наших автозаправочных станций, покупают топливо, и если бы налог был включен в его стоимость, то владельцы этих транспортных средств также оплачивали бы износ, который наносят нашим дорогам.

Кроме того, Денис Степанов отметил, что средства, привлеченные за счет транспортного налога, сегодня идут на ремонт и содержание дорожной сети.

— В 2017-м Минская область получит порядка 30 миллионов рублей. Этой суммы сегодня недостаточно, чтобы закрыть все проблемные вопросы, — подчеркнул генеральный директор КУП «Минскоблдорстрой». И добавил, что если его инициатива будет поддержана, то изменения могут вступить в силу уже со следующего года.

 



 
Похожие новости по теме:


Нет похожих статей
 
Прочитано: 78 раз(а)


Рекомендуем: 


Интересные факты

Популярные новости

Интересные события

Copyright © 2002-2017 Web-Studio TiDiSi
"Новости Минска" 2007 Все права защищены.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения автора 
 
Прислать новость
 
NMN.by - Новости Минска