Налог на тунеядство заплатили чуть больше 50 тысяч белорусов

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Налог на тунеядство заплатили чуть больше 50 тысяч белорусов

21 Feb 2017

Согласились пополнить казну пока 51,6 тысячи человек. Такие данные по уплате сбора на финансирование госрасходов приводит налоговая на утро 20 февраля, пишет БЕЛТА. Таким образом, только каждый девятый получатель «письма счастья» решил уплатить налог.

Всего налоговая нашла более 470 тысяч потенциальных плательщиков сбора. По крайней мере, столько извещений было отправлено белорусам.

Всего бюджет получил от тунеядцев уже 15,6 миллиона рублей.

Сегодня, 20 февраля, последний день уплаты сбора. Налог, кстати, можно заплатить даже через ЕРИП, если, конечно, на него есть деньги на карточке. Правда, тем, кому придет "письмо счастья" после 20 февраля, внести деньги можно в течение 30 дней с момента получения извещения.

Напомним, что в воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны прошли акции против налога на тунеядство. В Гомеле собралось около двух тысяч человек. В Витебске и Могилеве собралось по 200−400 человек, в Бресте и Гродно — около 100. В пятницу, 17 февраля, в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акции завершились без задержаний участников.

 



 
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