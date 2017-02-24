Новые виды деятельности и законная продажа в интернете. Минэкономики упростит жизнь ремесленникам

Министерство экономики подготовило проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности. Документ, по мнению чиновников, упрощает условия осуществления 11 из уже имеющихся видов ремесленной деятельности, а также предоставляет право на изготовление 15 новых видов товаров. Сейчас указ находится на рассмотрении в Совете министров. Эта информация содержится в письме Минэкономики, которое получил владелец сайта по продажам товаров белорусских ремесленников.





Напомним, что весной прошлого года ремесленники обращались в Министерство экономики с коллективной просьбой расширить перечень разрешенных для них видов деятельности, однако получили отказ. Как пояснили тогда FINANCE.TUT.BY в министерстве, ежегодный пересмотр разрешенных видов ремесленной деятельности не предусмотрен. Позже летом уже сами чиновники выступили с инициативой расширения списка, пригласив всех заинтересованных поучаствовать в обсуждении проекта указа.





По новому указу в список ремесленной деятельности включено изготовление следующих изделий:





цветов и композиций, в том числе из растительных материалов (без ограничений в используемых материалах и техниках);

изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике (без ручной подборки составляющих элементов в традициях народного искусства);





национального белорусского костюма;





любых изделий (кроме мебели) из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, растительных материалов местного происхождения, дерева;





изделий ручной работы из любых материалов, таких, как браслетов, ваз, горшков для кашпо, обложек, чехлов для телефонов, свадебных аксессуаров и других предметов.





Также указ вводит термин «инструмент», что упростит процесс получения безработными гражданами субсидий на приобретение инструментов, необходимых для их ремесленной деятельности. Кроме того, указ разрешает ремесленникам продавать свои товары через интернет.





Однако от некоторых предложений ремесленников чиновники Минэкономики все-таки отказались. Например, не будет считаться ремесленничеством декорирование предметов мелкими декоративными элементами (бисером, бусинами, кожей и т.д.), поскольку, по мнению чиновников, это является перепродажей изделий, произведенных третьими лицами;





изготовление букетов из конфет, так как это может подвергать риску здоровье покупателей; изготовление изделий в технике «филигрань», так как использование драгоценных металлов в ремесленной деятельности запрещено. Также производство обуви и одежды, в том числе головных уборов: «одновременно предусматривается возможность осуществления данных видов деятельности физическими лицами без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей с уплатой единого налога».





Сами ремесленники противоречиво отнеслись к новому документу, называя его одновременно прогрессивным и «уже устаревшим».





— Прогрессивность нового указа заключается в том, что ремесленникам разрешили рекламировать и продавать свои товары в интернете. МАРТ поддержал эту инициативу, — говорит владелец сайта по продажам товаров белорусских ремесленников Валерий Колдачев. — Однако в указе оставили закрытый перечень изделий ручной работы, хоть теперь они и могут изготавливаться из любых материалов, кроме запрещенных законом, и в любой технике — это плюс. Например, в этот перечень не включены монетницы, которые после появления монет стали очень популярны. Или подтяжки — почему ремень считается товаром ремесленников, а подтяжки — нет? Этот перечень придется постоянно дополнять, так как новые виды появляются каждый день — мы за ним не угонимся.





В Беларуси продолжает расти число ремесленников. На начало этого года их было зарегистрировано почти 23,4 тысячи. Это на 5,7 тысячи больше, чем год назад.





Кстати, ранее планировалось предоставить с 2017 года местным органами власти право повышать ставки налогов для ремесленников и владельцев агроусадеб. Предполагалось, что сбор можно будет увеличить не более чем в три раза — до 63 рублей в год. Против повышения налога сразу же выступили ремесленники, обосновав тем, что многие мастера «уйдут в тень и государство не получит вообще ничего». В итоге правительство отказалось от идеи — норму исключили из проекта закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс.







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