Запретят ли выезд за границу? Что будет, если не заплатить налог на тунеядство

Налоговики направили 470 тысяч «писем счастья» об уплате сбора на тунеядство. При этом уплатили налог, по последним данным, лишь 54 тысячи человек. FINANCE.TUT.BY подготовил ответы на вопросы о том, что будет, если не уплатить сбор на тунеядство.





1. До какого числа нужно уплатить налог?





Разослать «письма счастья» налоговая должна была до 20 января. Уплатить налог за 2015 год нужно было в течение месяца — до 20 февраля. Внести сбор позже могут только те, кто получил извещение после 20 января. Но на это у вас есть 30 дней со дня вручения уведомления.





Отсрочить крайний срок уплаты сбора смогут также те, кто пытается оспорить решение налоговиков, предоставив документы, которые подтверждают участие в финансировании госрасходов. И если налоговая посчитает, что недостаточно оснований для освобождения от сбора, тогда нужно будет его уплатить в течение месяца.





2. Что будет, если не заплатить налог?





За неуплату налога предусмотрено два вида наказания: штраф от 2 до 4 базовых величин (от 46 до 92 рублей) или административный арест на срок до 15 суток. Если присуждается штраф, то придется уплатить и штраф, и сам налог, и пеню за несвоевременную уплату сбора. А вот после ареста налог можно будет не платить.





Арест предполагает нахождение в изоляторе временного содержания. Во время отбывания ареста должника привлекают к общественно полезным работам, список которых определяют местные исполнительные и распорядительные органы. Как показывает практика, в большинстве случаев это уборка территорий.





За содержание в изоляторе, к слову, надо платить. Одни сутки обойдутся в 0,5 базовой величины, или 11 рублей 50 копеек. При максимальном наказании в 15 суток выходит 172 рубля 50 копеек.





3. Кто определяет наказание?





Протокол об административном нарушении составляют налоговики. Если человек не уплатил сбор в полном размере, то налоговая направляет дело в суд, который и определяет вид и меру взыскания.





— Факт неуплаты сбора в установленный срок сам по себе является основанием для начала административного процесса. Сначала составляется протокол, в котором лицу, в отношении которого ведется административный процесс, должно быть предоставлено право изложить свои объяснения. Далее дело направляется в суд. Уплата сбора после составления протокола может и, скорее всего, будет учитываться судом при определении меры и вида взыскания. Но несвоевременная уплата сбора или уплата его не в полном размере — это уже основание для привлечения к административной ответственности, — объясняет адвокат Денис Паршин.





В том случае, если суд назначает административный арест, постановление подлежит исполнению немедленно. То есть прямо из зала суда вас могут перевести в изолятор.





4. Могу ли я сам выбрать: арест или штраф?





Нет. По Кодексу об административных правонарушениях, штраф предусмотрен для тех, к кому не могут применить арест. Это беременные женщины, военнослужащие, инвалиды I и II группы, женщины и одинокие мужчины, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, лица, у которых на иждивении инвалиды І группы, а также те, кто ухаживает за пенсионерами старше 80 лет.





5. Возможен ли арест имущества?





Налоговики могут наложить арест на имущество должника прямо при составлении протокола об административном правонарушении.





Налоговая также может через органы принудительного исполнения удерживать сумму сбора из зарплаты должника. Многие из тех, кто в 2015 году был тунеядцем, сейчас уже могут иметь постоянную работу.





6. Могут ли ограничить выезд из страны?





Могут, но только по решению суда и если предварительно будет наложено взыскание в виде штрафа.





— Ограничить выезд из страны могут только после того, как дело будет направлено в органы принудительного исполнения. Будет дано 7 дней для добровольной уплаты штрафа. Только после этого, если лицо уклоняется от уплаты штрафа, работник органов принудительного исполнения может направить в суд представление об ограничении права выезда за границу. Также возможно ограничение права управления транспортными средствами гражданами Беларуси. Для этого должно проводиться отдельное судебное заседание, — говорит Денис Паршин.





7. В течение какого времени могут привлечь к ответственности?





«Административные взыскания за правонарушения могут налагаться не позднее трех лет со дня совершения и шести месяцев со дня обнаружения административного правонарушения», — говорится в Кодексе об административных правонарушениях. День совершения правонарушения — первый день после крайнего срока уплаты налога. В этом году это 21 февраля. День обнаружения, если говорить простым языком, это день, когда папка с вашим делом попала в руки сотруднику налогового органа.







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