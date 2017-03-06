Как пройти техосмотр с первого раза?

Мы пообщались с Сергеем ГУЗЕЛЕВИЧЕМ, начальником диагностической станции, которая находится на территории сервисного центра "Минск-Лада".





- С какими неисправностями чаще всего приезжают автомобилисты?





- Самой распространенной неисправностью я бы назвал неотрегулированные фары. На втором месте - неисправности подвески и тормозной системы. Потрескавшиеся трубки или недостаточная тормозная сила "ручника". Очень часто приезжают автомобили с разным типом протектора шин, установленных на одной оси, - на разных осях это допустимо. У старых авто часто повышена дымность и выброс СО - угарного газа (количество примесей в выхлопных газах измеряется дважды - на холостых и повышенных оборотах. - Прим. авт.). Водители могут забыть, что у многих лекарств в аптечке заканчивается срок годности. Самый короткий срок - у валидола.

- Чем обычно недовольны водители, которым не удалось пройти техосмотр?





- Недовольны, когда сотрудник диагностической отправляет на ремонт из-за отсутствующего молдинга, брызговика или другой мелкой части кузова. Одноко в СТБ 1641, которым руководствуются сотрудники станции, написано: "Не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, на которых отсутствуют предусмотренные конструкцией системы, агрегаты, элементы кузова и отдельные детали". Часто бывают претензии по поводу того, что, видя большое количество ржавчины, сотрудник станции тоже отказывается ставить заветную подпись и печать в сертификат. Хотя в этом случае он тоже выполняет требования СТБ, где сказано: "Не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, на кузове которых имеются значительные внешние повреждения деталей, окраски и (или) его окраска не соответствует указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства". Часто при проверке рвутся тормозные шланги. Некоторые водители относятся с пониманием: "Хорошо, что не на дороге". А другие начинают обвинять нас, мол, слишком большая нагрузка. Хотя оборудование, установленное на станции, не дает такую нагрузку, чтобы порвался исправный тормозной шланг.

Среди владельцев древних "Жигулей" часты такие жалобы: "Я, как ни пытался, не могу СО до нужной отметки опустить". А от женщин, приезжающих на станцию с трещиной на лобовом стекле, нередко услышишь отговорку: "Я не раз проходила, и мне никогда ничего не говорили". Многие считают себя слишком влиятельными: пытаются угрожать или требовать жалобную книгу.





- Можно ли пройти техосмотр, если на автомобиле установлены ксеноновые фары, шипованная резина? Нанесены рисунки или установлены спойлеры и другие украшения, которые не мешают обзору и не делают автомобиль менее устойчивым на дороге? Какие проблемы могут возникнуть с полноприводным автомобилем?





- Если на автомобиле установлены ксеноновые фары, необходимо, чтобы стоял омыватель фар и автоматический корректор. Это нужно, чтобы не слепить других водителей во время движения по дорогам, так как ксеноновые лампы имеют большую яркость по сравнению с обычными. Основная их особенность - они излучают направленный поток света. Если стоит шипованная резина, главное, чтобы с шипами были все 4 колеса и на заднем стекле был приклеен соответствующий значок. Раньше требовалось, чтобы еще и запасное колесо было шипованным, но сейчас на это не смотрят. Насчет рисунков - как написано в Правилах дорожного движения и в нашем нормативном документе, кроме платной рекламы, любые видимые изображения размещать запрещено. Это же касается и дополнительных конструкций. Если у полноприводных автомобилей невозможно отключить передние или задние колеса, то не на каждой станции можно пройти проверку - нужен специальный стенд. На 15 станциях в Минске он есть (пройти техосмотр на полноприводном автомобиле можно на станциях на улице Брестской, Социалистической, Железнодорожной, Ольшевского, Путейской, Ф.Скорины, П.Бровки, С.Ковалевской, Антоновской, Харьковской и на станциях в Колядичах. - Прим. авт.). Поэтому перед оплатой техосмотра обязательно уточните, сможет ли станция принять ваш автомобиль.

- Водители рассказывают о таких глупых ситуациях, когда человек ездит на машине безо всяких проблем, а приезжает на станцию, глушит автомобиль и не может завести его около получаса. Потом с горем пополам заводится, уезжает со станции, и машина больше так себя не ведет.





- Бывает и такое. Такие автомобили могут пройти техосмотр. С неисправностью системы пуска двигателя транспортное средство допускается к участию в дорожном движении.

А теперь общая информация. Средняя стоимость техосмотра в Минске сейчас - около 50.000 рублей: 45.000 стоит процедура техосмотра, около 5000 - "допуск" к движению. На ремонт дается 20 дней, в течение которых водитель может приехать на повторный осмотр. Тогда на станции обратят внимание только на те неисправности, которые были обнаружены первый раз. Если водитель в течение этого времени не приезжает, процедура повторяется сначала - проверять будут все как в первый раз, платить придется опять как за весь осмотр. Так что, если не хватило времени на то, чтобы закончить ремонт, лучше еще раз подъехать и получить временное разрешение еще на 20 дней.





У многих водителей возникает вопрос: "Нужно ли записываться или можно просто приехать и пройти ТО по живой очереди?" 21 сентября мы позвонили примерно на 15 станций, находящихся в разных районах Минска. Только на одной сказали, что в очереди стоят 2 автомобиля. На всех остальных нас готовы были принять. По словам диспетчеров, очереди были несколько месяцев назад, во время автомобильного "хапуна". Тогда запись была на пять и более дней вперед.





Проходить техосмотр может не только владелец автомобиля - может друг или родственник на любой диагностической станции Республики Беларусь (вовсе не обязательно по месту регистрации). Только если вы не прошли процедуру с первой попытки, повторно проходить ее необходимо в том же месте, где и первый раз.





Техосмотр включает в себя:





- проверку выхлопных газов и дымности специальными приборами;

- проверку наличия огнетушителя, аптечки (полноты ее комплектации), знака аварийной остановки (светоотражающий жилет на техосмотре не спрашивают, хотя по правилам его желательно иметь, так как в него необходимо облачаться при ремонте автомобиля на дороге);

- проверку тормозов на специальном стенде;

- проверку подвески и рулевого управления на подъемнике;

- внешний осмотр автомобиля, проверку световых приборов, проверку шин - износа и рисунка протектора. Соответствие шин сезону значения не имеет.





По результатам заполняется диагностическая карта техосмотра транспортного средства. Все данные формируются автоматически и в распечатанном виде отдаются владельцу автомобиля.





Что необходимо иметь при себе:





- водительское удостоверение с талоном к нему;

- медицинскую справку;

- страховой полис;

- свидетельство о регистрации транспортного средства;

- чек, свидетельствующий о том, что владелец оплатил процедуру гостехосмотра (для легковых автомобилей - примерно 50.000 рублей, при повторном прохождении техосмотра работы по проверке оплачиваются отдельно).





Кроме документов в машине должен быть исправный огнетушитель, знак аварийной остановки, соответствующий требованиям СТБ, и медицинская аптечка, которую в полностью укомплектованном виде можно купить в любой аптеке. Стоит она сегодня примерно 45.000.





Если в машине установлено газовое оборудование - его еще на улице проверяют, чтобы не было утечки газа, - вместе с основными документами необходимо предъявить свидетельство о поверке газового баллона.





Татьяна ЕМЕЛИНА







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