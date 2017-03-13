Солнце, дожди и мокрый снег. В Беларуси на неделе ожидается неустойчивая погода

На этой неделе в Беларуси сохранится повышенный температурный режим, а чередование областей повышенного атмосферного давления и фронтальных разделов обеспечит неустойчивый характер погоды, рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Светлана Рыбакова.





Во вторник, 14 марта, погодные условия будет определять область повышенного давления, обойдется без существенных осадков, ночью и утром возможен слабый туман. Ночная температура будет в основном −3…+3 °С, при ясном небе может подмораживать до −4…−6 °С, а вот днем стараниями весеннего солнца воздух будет прогреваться, и температура достигнет отметок +4…+10 °С. Среднесуточная температура останется на 3−6 °С выше климатических показателей и будет больше соответствовать началу апреля.





В среду и четверг под влиянием атмосферных фронтов погода ухудшится.





В среду, 15 марта, ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем +2…+9 °С.





В четверг, 16 марта, ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная днем +2…+8 °С.





В пятницу, 17 марта, с ростом атмосферного давления погода улучшится, выглянет солнце и будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны возможны небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −5…+2 °С; максимальная днем +4…+9 °С, по юго-западу до +11 °С.





Но к выходным очередная система фронтальных разделов ухудшит погоду.







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