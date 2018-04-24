Соображения о выборе компрессора для аэрографа

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Главная : КАЛЕЙДОСКОП : Соображения о выборе компрессора для аэрографа
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Соображения о выборе компрессора для аэрографа

24 Apr 2018

Выбор компрессора, в принципе, не сложен и во многом зависит от размера сопла вашего аэрографа, которым вы собираетесь работать. Чем больше диаметр сопла (а значит и количество воздуха, необходимого для распыления краски), тем мощнее и производительнее должна быть модель.


- JAS 1203 - комфортное рисование аэрографом с соплом 0,2-0,5мм.
- JAS 1208 - аэрограф с соплом до 0,5-0,7мм
- JAS 1206 - сразу два аэра или аэрограф с соплом до 0,8мм

В принципе, можно и к JAS 1203 подсоединить аэр с максимально большим соплом... и оно всё будет работать, но работа будет по принципу - 30 секунд красите, потом 2 минуты ждете, когда компрессор снова накопит достаточное количество воздуха для распыла краски.

- Для моделистов и просто для рисования аэрографом (рисунки, картины, машины, боди-арт и тд) - хороший вариант JAS 1203

Если нужен запас по мощности, то JAS 1208.

- Для росписи стен, окрашивания камня, работы с большими поверхностями - JAS 1208 или JAS 1206.

При подборе компрессора также учитывайте, что в паре аэрограф-компрессор важнее компрессор, то есть важна мощная и стабильная подача воздуха. Поэтому лучше съэкономить на аэрографе и взять более мощную модель компрессора, чем со слабым компрессором ожидать хорошего распыления краски даже от самой дорогого аэрографа.

 



 
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