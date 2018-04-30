Сервис обратного звонка — кому и для чего он нужен?

Ответьте честно, вы своим клиентам перезваниваете спустя 24 секунды? Если ответ отрицательный, то вам будет полезно узнать про сервис обратного звонка , в чем его суть и как он помогает увеличить конверсию.





Итак, давайте начнем с самых основ. Виджет обратного звонка представляет собой инструмент, который всего за несколько секунд связывает посетителя вашего сайта с отделом продаж. Все это происходит максимум за 30 секунд. Визуально виджет выглядит как кнопка в виде телефонной трубки, расположенная в основном немного в стороне от основного контента.





Принцип работы callback виджетов





Ваше потенциальный клиент заходит на сайт, видит кнопку для связи и нажимает на нее. На экране у него появляется форма для заказа звонка, которая чаще всего подкрепляется призывом к действию. Это может быть, например, простая фраза: «Хотите мы Вам позвоним в течение нескольких секунд и расскажем все о турах в Турцию?». Чаще всего клиенты заинтересованы в таком предложении, поэтому они оставляют свои номера и нажимают на кнопку «заказать звонок».





Далее виджет осуществляет дозвон непосредственно в отдел продаж сайта. Уже после того, как менеджер готов к работе и берет телефон, виджет начинает автоматический дозвон клиенту. В целом на это уходит 20-30 секунд, все зависит от оператора связи, от готовности менеджеров к работе и прочего.





Зачем нужен такой виджет?





Вы замечали, как изменилась скорость нашей жизни? Сейчас люди хотят делать и получать все в максимально короткие сроки. Это касается и информации: все хотят быстро находить ее и анализировать. Поэтому удовлетворенность клиента после такого «скоростного» звонка явно будет высокой, а значит повышается и вероятность заключения сделки.





Давайте для наглядности рассмотрим ситуацию, что потенциальный клиент туристического агентства, допустим его зовут Владимир, выбирает между двумя предложениями, условия которых одинаковы. Он открывает поисковик и делает запрос по турам, находит эти два варианта.





Вариант 1. Владимир просматривает информацию о туре и у него появляется заинтересованность в покупке. Он звонит по указанному номеру, но он занят. Владимир решает не сдаваться так быстро, заходит в раздел «Контакты» и заполняет форму для обратной связи. Оставляет свой email, номер телефона, кратко описывает суть самого вопроса. На это уходит какое-то время, но Владимир пока все еще настроен на покупку. Он видит на экране «Мы перезвоним вам в ближайшее время». Все это здорово, но когда наступит это ближайшее время? А если менеджер по туризму долго не обновляла свою почту и не видела запроса Владимира? Или ушла на час по рабочим делам? Владимир продолжает ждать, но его желание приобрести тур становится все меньше.





Вариант 2. Владимир приложил достаточно много усилий, чтобы связаться с предыдущим агентством, но он решает попробовать найти тур в другом. Он заходит на сайт, начинает просматривать имеющиеся предложения, но не успел он даже вникнуть во все это, как сбоку всплывает окно с надписью «Хотите мы Вам позвоним в течение нескольких секунд и расскажем все о турах в Турцию?». Владимир, конечно, уже настроен скептически, учитывая его предыдущий опыт. Он ухмыляется, смотря на слова «нескольких секунд», но решает все-таки попробовать. Хотя от предыдущего туристического агентства до сих пор ничего не слышно. Он нажимает на кнопку и неожиданно через 20 секунд у него звонит телефон. Все еще не веря, что такое может быть, он отвечает на звонок и слышит следующее: «Здравствуйте! Вы заказали звонок с нашего сайта. Меня зовут Полина. Вас интересуют туры в Турцию? Давайте я помогу подобрать вам подходящий». Владимир приятно удивлен и гораздо больше расположен к сотрудничеству именно с этим агентством. Особенно если менеджер Полина оказалась профессионалом и смогла подробно рассказать про туры, ответила на все вопросы и подобрала Владимиру наиболее подходящий.





Итак, как видно из этого примера, виджет обратного звонка – очень полезный инструмент. Он помогает:

— ускорить коммуникацию с потенциальным клиентом;





— повысить расположенность клиента к вашей компании, ведь не каждый конкурент может располагать такой быстрой обработкой звонков;





— увеличить конверсию сайта, ведь клиенту не нужно тратить время на поиск контактов вашей компании, заполнять форму и, уж тем более, тратить свои деньги на оплату звонка.





Таким образом, если вы хотите расположить клиента к себе и увеличить шансы на сделку, то стоит установить на свой сайт виджет обратного звонка.





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