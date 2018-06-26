Аренда плазменных панелей

Современные плазменные панели, в отличие от стандартных телевизоров и мониторов, позволяют просматривать изображения высокого разрешения в полноцветном режиме. Высока контрастность и насыщенность цвета, которые были не доступны ранее, будут теперь радовать ваш глаз за доступную стоимость.





Преимущество плазменных панелей перед другими средствами визуализации очевидно. Например, в отличие от проектора на изображение плазменной панели не влияет свет, картинка остается четкой и красочной даже под прямыми солнечными лучами. Это немаловажно для ведения презентаций в помещениях, где дневное освещение осуществляется за счет солнечного света.





Другое важное преимущество плазм-панелей заключается в том, что вы можете расположить их где угодно и как угодно. Можете закрепить на стене и использовать как интерактивную доску, подвесить к потолку за специальные крепления (если нужно), установить на напольную подставку со штативом или же поставить на стол как обычный монитор или телевизор. Аренда плазменной панели в количестве 2-6 штук позволит создать большой монолитный экран, что актуально для спортивных кафе в рамках трансляции чемпионатов и соревнований.





Плазменные панели могут использоваться для разных целей. Вы можете применять их как телевизор для домашнего просмотра фильмов, как монитор для компьютера или игровых приставок, как интерактивное панно для презентаций или информационное табло. Сфера применения плазменных панелей очень широка и каждый может придумать что-то новое, для чего ему использовать их.