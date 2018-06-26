Первое, что видит посетитель, заходя на сайт – это его дизайн. На подсознательном уровне именно веб дизайн формирует мнение о компании в целом. Адаптивный веб дизайн сайта напрямую влияет на успешное развитие и продвижение бизнеса.





Многие думают, что разработка сайта , не представляет никаких сложностей, и берутся самостоятельно оформлять страницы собственного интернет магазина. По истечению некоторого времени понимают, что все-таки дизайн сайта должный разрабатывать специалисты. И этому есть логическое объяснение – при оформлении дизайна сайта следует придерживаться определённого алгоритма.





При разработке дизайна сайта необходимо учитывать нижеизложенные правила:





- При оформлении дизайна сайта нельзя использовать все цвета мира. Оптимальное количество цветов – два-три, они не нарушат общую гармонию макета и не отвлекут потребителя от поиска нужного товара.

- Не рекомендуется использовать много разных шрифтов (рекомендуемое количество – два-три).

- Общий фон портала должен быть однотонным, с минимальным количеством дополнительных деталей. В дизайне лишние элементы будут отвлекать, поэтому посетитель не рассмотрит весь предоставленный ассортимент.

- На сайте не следует использовать большое количество призывающих к покупке фраз, достаточно парочки, которые помогут направить покупателя на покупку товара именно в вашем интернет магазине.





Где заказать веб дизайн, чтобы сайт успешно развивался





Не рекомендуется доверять создание сайта полиграфическим компаниям. Во-первых, они не знакомы со стандартами и нормами, которые присутствуют в сети интернет. Во-вторых, им не знакомы требования к дизайну интерфейсов сайта, или, например, нюансы мобильной адаптивной версии, верстки, создания фильтров. Полиграфисты создают красивую картинку, а как правильно реализовать проект им не знакомо, это обусловлено отсутствием необходимых знаний.





Разработать и создать дизайн сайта следует доверить исключительным профессионалам как наша компания, которые знакомы со всеми нюансами и правилами. Убедиться в том, что компания специализируется на веб дизайне, не проблема – достаточно заглянуть в ее портфолио и почитать отзывы клиентов, которые заказывали услугу по разработке макета лендинга или большого портала.





При разработке нашей компанией дизайна сайта все действия комментируются и согласовываются с заказчиком. Совместная работа позволяет ускорить процесс создания и помогает грамотно разработать сайт визитку или любой другой.





Основные требования, которые соблюдают профессионалы создавая дизайн сайта





Авторский дизайн landing page (одностраничный сайт) должен быть "вкусным". Главное - это вызвать у покупателя желание приобрести товар именно у вас. Для этого используются определенные уловки - привлекательные фразы, правильно подобранные картинки отличного качества, баннеры.





Дизайн сайта должен быть понятным для всех. Главное на этом этапе – разработать удобную навигацию, чтобы посетители могли легко ориентироваться и находить нужный товар как в мобильной, так и в полной версии сайта. Если ориентировка будет сложной, потребитель не захочет тратить время на поиски и перейдет на сайт конкурента.





Многофункциональность. Когда интернет магазин предоставляет огромное количество товара и услуг, расположенных на разных страницах, продумывается дизайн, благодаря которому потребитель может с легкостью ориентироваться. Веб дизайн – главный проводник по порталу, поэтому он обязан быть понятным и доступным.