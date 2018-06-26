Минлесхоз предлагает снять запрет на посещение лесов

Прошедшие во многих районах Беларуси обильные дожди улучшили сложную пожароопасную обстановку в лесах. Уже в ближайшие сутки запрет на посещение лесов может быть снят, об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.





«На сегодняшний день в лесах установился преимущественно 1-й класс пожарной опасности — полная негоримость, а в отдельных районах — 2-й класс пожарной опасности — слабая горимость», — рассказали в ведомстве.





С учетом погодной обстановки, а также на основании прогнозной информации Белгидромета, Минлесхоз в данный момент ходатайствует о полном снятии запретов и ограничений на посещение лесов. Ожидается, что леса будут открыты для посещения в течение ближайших суток.





Напомним, во многих регионах страны были введены запреты и ограничения на посещение лесов. По данным на 20 июня, запрет на посещение лесов действовал в 83 районах Беларуси.







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