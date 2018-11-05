Dana Holdings удивила жителей Минска в очередной раз

NMN.by - Новости Минска Главная    | ЗНАКОМСТВА | АГРОТУРИЗМ | ФОТОГРАФ | ПОДАРКИ | КНИГИ  |
Поиск новостей     Расширенный поиск

Разделы новостей
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Подписка на новости
Подписка на рассылку:

Голосование
Как отражается на Вашем бюджете рост цен в Беларуси?
Существенно
Приходится больше работать
Не существенно, но ощутимо
Я этого не замечаю
Затрудняюсь ответить
Результаты

Рекомендуем
Главная : ОБЩЕСТВО : Dana Holdings удивила жителей Минска в очередной раз
email Отправить другу | print Версия для печати |

Dana Holdings удивила жителей Минска в очередной раз

05 Nov 2018

Крупнейший белорусский застройщик Dana Holdings поразил жителей столицы грандиозным неординарным проектом. Компания построила целую пешеходную зону именуемую Пикассо, которая расположилась в жилом комплексе "Маяк Минска". При проектировании объекта использовалась концепция "город в городе". Хотя о полном окончании работ говорить еще рано, однако уже сейчас можно оценить его красоту и комфорт.

Особенности комплекса "Маяк Минска"

Один из самых интересных микрорайнов столицы может похвастаться своей удобностью, а также универсальностью. Об этом свидетельствует даже его расположение - со стороны аэропорта при въезде в Минск параллельно проспекту Независимости. Кроме того, о комфорте говорит удобная транспортная развязка, а также огромная территория, предназначенная для парковки. С двух сторон бульвар окружают такие коммерческие объекты, как кафе, туристические фирмы, фитнес-клубы, магазины, сервисные центры, аптеки, детские комнаты и прочие офисные помещения. Конечно не все они сейчас функционируют, но ждать осталось совсем не долго.

Что касается самой концепции "город в городе", то она заключается в том, что в пределах комплекса имеется все необходимое для жителей всех возрастов и интересов. В частности, на территории бульвара расположены не только детские сады и школы, но и спортивные площадки, а также большой ухоженный прогулочный парк и многое другое. Но и на этом не перестает удивлять нас Dana Holdings. Самым лучшим украшением бульвара Пикассо служит многоэтажное офисное сооружение класса премиум, включающее в себя бизнес-апартаменты, рестораны, банки, подземный паркинг и многое другое. Не забыли архитекторы проекта также и про торговый центр, который может похвастаться огромным количеством развлекательных комплексов, продуктовых магазинов и бутиков.

Что из себя представляют жилая зона

Сам комплекс включает в себя сразу ряд жилых домов, отличающиеся оригинальным передовым дизайном. Надо отметить, что с учетом тщательного подхода к строительству проекта, а также выгодного месторасположения, квартиры были раскуплены практически моментально. Все здания отличаются современной удобной планировкой, а также наличием всех необходимых коммуникаций. Кроме того, для каждого дома предназначено обслуживание консьержами. Само руководство компании Dana Holdings гарантирует, что к моменту полного заселения комплекса вся необходимая инфраструктура будет готова и жильцы смогут оценить высокий уровень комфорта.

Сайт застройщика: https://bir.by/


 



 
Похожие новости по теме:


Нет похожих статей
 
Прочитано: 43 раз(а)


Рекомендуем: 


Интересные факты

Популярные новости

Интересные события

Copyright © 2002-2017 Web-Studio TiDiSi
"Новости Минска" 2007 Все права защищены.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения автора 
 
Прислать новость
 
NMN.by - Новости Минска