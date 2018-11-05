Dana Holdings удивила жителей Минска в очередной раз

Крупнейший белорусский застройщик Dana Holdings поразил жителей столицы грандиозным неординарным проектом. Компания построила целую пешеходную зону именуемую Пикассо, которая расположилась в жилом комплексе "Маяк Минска". При проектировании объекта использовалась концепция "город в городе". Хотя о полном окончании работ говорить еще рано, однако уже сейчас можно оценить его красоту и комфорт.

Особенности комплекса "Маяк Минска"

Один из самых интересных микрорайнов столицы может похвастаться своей удобностью, а также универсальностью. Об этом свидетельствует даже его расположение - со стороны аэропорта при въезде в Минск параллельно проспекту Независимости. Кроме того, о комфорте говорит удобная транспортная развязка, а также огромная территория, предназначенная для парковки. С двух сторон бульвар окружают такие коммерческие объекты, как кафе, туристические фирмы, фитнес-клубы, магазины, сервисные центры, аптеки, детские комнаты и прочие офисные помещения. Конечно не все они сейчас функционируют, но ждать осталось совсем не долго.

Что касается самой концепции "город в городе", то она заключается в том, что в пределах комплекса имеется все необходимое для жителей всех возрастов и интересов. В частности, на территории бульвара расположены не только детские сады и школы, но и спортивные площадки, а также большой ухоженный прогулочный парк и многое другое. Но и на этом не перестает удивлять нас Dana Holdings. Самым лучшим украшением бульвара Пикассо служит многоэтажное офисное сооружение класса премиум, включающее в себя бизнес-апартаменты, рестораны, банки, подземный паркинг и многое другое. Не забыли архитекторы проекта также и про торговый центр, который может похвастаться огромным количеством развлекательных комплексов, продуктовых магазинов и бутиков.

Что из себя представляют жилая зона

Сам комплекс включает в себя сразу ряд жилых домов, отличающиеся оригинальным передовым дизайном. Надо отметить, что с учетом тщательного подхода к строительству проекта, а также выгодного месторасположения, квартиры были раскуплены практически моментально. Все здания отличаются современной удобной планировкой, а также наличием всех необходимых коммуникаций. Кроме того, для каждого дома предназначено обслуживание консьержами. Само руководство компании Dana Holdings гарантирует, что к моменту полного заселения комплекса вся необходимая инфраструктура будет готова и жильцы смогут оценить высокий уровень комфорта.

Сайт застройщика: https://bir.by/







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