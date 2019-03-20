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Главная : ДОМ И СЕМЬЯ : Виды кровельных покрытий Виды кровельных покрытий 20 Mar 2019 При строительстве дома, всегда необходимо решать вопрос о выборе кровельных материалов. Существует огромное разнообразие кровли и легко растеряться при выборе такой, которая позволит сочетать в себе эргономичность, сохранит тепло,и подчеркнет архитектурную концепцию. Виды кровельных материалов: Профнастил. Этот тип настила прочный, износостойкий, легкий и прост в установке. Однако к недостаткам этого вида стоит отнести низкую звуко- и теплоизоляцию. Уклон для данного вида настила — минимум 12 градусов.

Рубероид. Данный вид настила не имеет минимального уклона. К его преимуществам можно отнести небольшой вес, простоту в установке, и невысокую цену. Также он относительно долговечен. Недостатком же является высокая воспламеняемость и неспособность сопротивления высоким температурам.

Шифер. Изготавливается из смеси цемента и упрочняется волокнами асбеста. Преимущества данного настила-это огнестойкость, прочность и удобство монтажа. Однако он очень хрупок и плохо устойчив к влаге. Уклон для монтажа шифера должен быть минимум 10 градусов.

Ондулин. Полимерная кровля. Изготовленная путем пропитки целлюлозных волокон битумом. Она экологически чистая, монтаж ондулина относительно простой, устойчивая к влаге, прочная и легкая. Однако помимо всех плюсов, так же имеет два минуса: она горюча и имеет склонность к выцветанию на солнце. Минимальный уклон при монтаже составляет 5 градусов.

Металлочерепица. Визуально напоминает керамическую черепицу. Выпускается в большом разнообразии цветов и текстуры. Она легка, экономична и легко монтируется, но подвержена коррозии и обладает плохой звуко- и теплоизоляцией. Уклон минимум 14 градусов.

Мягкая кровля. Данный вид настила обладает массой достоинств: она прочная, легкая, устойчива к влаге, бесшумна, обладает теплоизоляционными качествами, имеет большую текстурную и цветовую палитру. Ее гибкость позволяет снизить трудозатраты даже при покрытии кровли со сложной конфигурацией. Основной ее минус — это высокая стоимость. Уклон составляет не менее 12 градусов. При выборе материалов для кровельных работ нужно учесть некоторые факторы, которые позволят быстрее определиться и возвести крышу, которая прослужит не один год. Что учитывается при выборе кровли: Насколько материал устойчив к внешним факторам. Таким как низкие или высокие температуры, количество осадков, механические повреждения.

Срок эксплуатации кровли. Несомненно это самый главный фактор при выборе материала.

Теплоизоляция и шумоизоляция. Очень важно сохранить тепло в доме, ведь теплый воздух поднимается вверх, а значит это один из важнейших критериев.

Цвет. Разнообразие цветов настила поможет не только подчеркнуть архитектурную составляющую, но и могут сберечь тепло(особенно кровля темных цветов).

Нагрузка. Крыша дома дает определенную нагрузку на каркас всего дома, поэтому стоит учесть эту составляющую при определении вида кровельного материала. Также и сам настил подвергается влиянию ветра и нагрузке снежного покрова.

Конфигурация и уклон. Каждый настил имеет свой допустимый уклон, при котором его использование будет максимально эффективным. Так же не каждый настил подходит для кровель ломаной формы.

Цена материала. Тут всё зависит от качества и свойств каждого материала. Таким образом, перед покупкой кровельного материала, необходимо провести анализ всех качеств настила, его свойств, и выбрать тот, который подойдет именно Вам.







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